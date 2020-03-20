Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборная Украины изменится за этот год»

Евро-2020 перенесли на следующий год, и полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что к тому времени национальная команда будет другой.
«Я думаю, что за год сборная изменится. За целый год кто-то может потерять место в команде, а кто-то - травмироваться. Сложно сказать, в какую сторону изменится команда. Все будет зависеть от того, как будут играть футболисты в своих клубах».
«Будем надеяться, тренерский штаб будет держать всех в тонусе, а сборная Украины вырастет и наберется опыта», - сказал Степаненко.
Источник — #FootballHub
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