ВИДЕО. Шева, Ракицкий, Клейтон. Самые эффектные голы УПЛ

Украинский футбол переживает не лучшие времена. Однако еще шесть лет назад в наш чемпионат переезжали талантливые латиноамериканцы или сильные европейские легионеры. Соответственно и уровень команд был намного выше, что способствовало классной игре. А там где качественный футбол, там эффектные голы.
Канал UA-Футбол сделал свою подборку самых ярких ударов, которая должна стать хорошей рекламой для украинской Премьер-лиги.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.