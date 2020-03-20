Александр ГОЛОВКО: «В Динамо простого футболиста вряд ли позовут»

Специалист – о пребывании Тамаша Кадара в «Динамо»

  • 20.03.2020 17:50
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Александр ГОЛОВКО: «В Динамо простого футболиста вряд ли позовут»
© УАФ. Александр Головко

Экс-защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Головко рассказал, чего не хватало в стане «бело-синих» венгерскому защитнику Тамашу Кадару.

— Зимой Динамо покинул Тамаш Кадар. В связи с этим защита киевлян стала надежнее?
— Не хотелось бы переходить на личности, тем более что я не тренер этой команды. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Кому-то Кадар может нравиться, а кому-то — нет. В «Динамо» простого футболиста вряд ли позовут. Кадар умел начать атаку. Однако в Динамо акцент всегда делался на мобильности, скорости, динамике, и в этих аспектах Тамаш где-то выпадал, не было традиционного понимания динамовской игры в обороне.

— Связка Головко — Ващук добавила бы нынешнему «Динамо» надежности?
— Это из области фантастики. Мы тоже не могли все время играть хорошо. Тот динамовский футбол, наверное, требовал таких футболистов и при этом в «Динамо» были ребята, которые могли безболезненно нас заменить. Но я рад и горд, что, по мнению Валерия Лобановского был достоин защищать цвета такого клуба, как «Динамо».

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Источник — zbirna.com

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