Роман Санжар - о проблеме с контрактами: «Уверен, все их продлят»

Если УПЛ сумеет возобновить чемпионат, то одной из проблем станут контракты игроков и тренеров, которые истекают в июне, тогда как из-за паузы сезон придется продлить на июль.

Тренер «Карпат» Роман Санжар уверен, что проблемой это не станет.

«Мой контракт действует до 30 июня. Если чемпионат продлят, то и ребята, у которых заканчиваются контракты, и тренерский штаб - все с пониманием отнесутся и на нужные сроки продлят соглашения».

«Я в этом уверен», - сказал Санжар.