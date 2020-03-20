Роман Санжар - о проблеме с контрактами: «Уверен, все их продлят»

Если УПЛ сумеет возобновить чемпионат, то одной из проблем станут контракты игроков и тренеров, которые истекают в июне, тогда как из-за паузы сезон придется продлить на июль.
Тренер «Карпат» Роман Санжар уверен, что проблемой это не станет.
«Мой контракт действует до 30 июня. Если чемпионат продлят, то и ребята, у которых заканчиваются контракты, и тренерский штаб - все с пониманием отнесутся и на нужные сроки продлят соглашения».
«Я в этом уверен», - сказал Санжар.
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Источник — Футбол 1/2/3
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