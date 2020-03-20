Андер ЭРРЕРА: «Надеюсь вернуться в Сарагосу»

30-летний испанский хавбек французского ПСЖ Андер Эррера рассказал, что после окончания контракта с парижским клубом хотел бы вернуться в «Реал Сарагосу».

«Я надеюсь насладиться моим временем в Париже, выиграть трофеи с ПСЖ, поиграть с лучшими игроками в мире и однажды вернуться домой в «Сарагосу». Мне повезло играть в «Атлетике» и проникнуться философией этого клуба. Но я надеюсь вернуться в «Сарагосу», потому что с детства поддерживал этот клуб», - сказал Эррера в интервью Hoy Jugamos En Casa.

Эррера перешел в ПСЖ в 2019 году, а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне испанец провел в чемпионате Франции восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.