Мирослав СЛАВОВ: «В самолет смогли зайти лишь граждане России»

Украинский форвард – о том, как возвращался из Ирана на родину

  • 20.03.2020 16:31
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Мирослав СЛАВОВ: «В самолет смогли зайти лишь граждане России»
© footboom.com. Мирослав Славов

29-летний украинский нападающий Мирослав Славов, выступающий за иранский «Шахр Ходру», рассказал о том, как с огромным трудом смог вернуться на родину.

«Поединки азиатской Лиги чемпионов перенесли в середине февраля, а матчи чемпионата Ирана - лишь в начале марта. В клубе всех отпустили по домам, либо, как в моем случае, по гостиницам. Каждый футболист должен был индивидуально заниматься и отправлять специальные видео-отчеты тренеру. Каких-то процедур особенных, связанных с этой эпидемией, не было: никто температуру не мерил, тесты не проходил. Нам разрешали спокойно ходить по улицам, и даже каких-то особенных просьб и пожеланий от клуба не было. Честно говоря, вся эта ситуация с коронавирусом воспринималась очень просто: никакой паники не было, даже учитывая количество заболевших в стране. 

Лично я активно не следил за ситуацией в стране, да и никто мне детально не рассказывал, что происходит. От Facebook и ряда других социальных сетей из-за особенностей Ирана я был частично изолирован. Я понял, что в стране все плохо, когда в один прекрасный день, буквально в прошлую субботу, спустился вниз гостиницы покушать, а там не было даже риса. Тогда я осознал, что настала пора уезжать из Ирана. Все кафе и рестораны уже не работали, а как только я выехал из гостиницы, она тоже закрылась. Как оказалось, я был чуть ли не последним ее жильцом, из-за которого она и продолжала функционировать. 

Также в эти дни объявили, что Австрия закрывает авиасообщения с другими странами. Поэтому я понимал, что времени вернуться домой к семье у меня крайне мало. Сразу же принялся за поиски билетов, но, как оказалось, все были уже раскуплены. Был лишь один вариант: через Москву. Купил билеты на утренний вылет. Еще специально попросил отца сходить в Австрии уточнить у авиаперевозчика ("Аэрофлот"), все ли нормально с моим билетом и пустят ли меня на самолет. Ему ответили, что украинцев должны впустить вместе с россиянами и другими пассажирами. 

Однако все вышло с точностью до наоборот. В самолет смогли зайти лишь граждане России, остальных оставили в аэропорту и не пустили на оплаченный рейс. Вы себе не можете представить, что началось среди людей: слезы детей и женщин, мужчины начинали драться... Вокруг царил полный хаос. Как я ни старался убедить их, что это мой последний шанс на попадание домой - безрезультатно. Меня это невероятно удивило, ведь мы летели бы транзитом, даже не ступили бы на российскую землю и никто нам никаких штампов бы не ставил, а буквально сразу же улетели бы в своих направлениях... 

По итогу я остался в Тегеране. Хорошо, что клуб позаботился о том, чтобы мне было где остаться. Также в клубе помогли найти один билет - в Париж. Правда, стоимость его была, откровенно говоря, космическая - 700 долларов. Честно, никогда подобных цен не видел, но, учитывая всю ситуацию, оставаться в Иране я совсем не хотел и понял, что буду делать все возможное, чтобы уже на следующий день оказаться в кругу близких. 

К тому же этот самолет тютелька в тютельку совпадал с самолетом, который должен был меня доставить в Париж. В 2:20 я прилетаю в Париж, а в 3:30 уже отправляюсь в Вену. Если мой рейс не опаздывает, то все должно было быть идеально. До Парижа я добрался без особых приключений, но что меня удивило: по прилету не было никакого контроля - температуру нам не измеряли в аэропорту, а ведь мы все летели из Ирана... Но в моем случае это и хорошо - лишнее время тратить не пришлось. Быстро выбежал из самолета, который прибыл в 2:00, и отправился за багажом. 

Однако и тут меня ждала неудача. Он был одним из самых последних, а мне еще нужно было добраться до другого терминала. В 2:50 я выбежал и нашел такси, которое за 15 евро донесло меня так, как в знаменитом фильме Люка Бессона. Но, увы, на регистрацию я опоздал. К счастью, до этого я звонил в посольство Австрии и просил, чтобы авиакомпанию предупредили о моей ситуации, и в случае моего опоздания меня все равно запустили в самолет. Правда, никто туда не звонил, но мои аргументы и отличная реакция все же позволили оказаться в желанной финишной точке. Можно сказать, я буквально на взлете вскочил в самолет. 

Еще чуть-чуть - и я остался бы во Франции, где вот-вот из-за пандемии назревает новая Италия. Если бы я не успел, не знаю, что бы я делал, ведь все границы Австрии были бы закрыты, и попасть мне туда было просто нереально. 

Очень сильно волновался перед посадкой в Австрии. Говорили, что нужны специальные карты с отметками, что мы здоровы и у нас нет никаких симптомов коронавируса. А ведь нам эти карточки во Франции никто не дал, ведь, повторюсь, никакой проверки не было. Но и тут меня пронесло: это оказалось лишь разговорами. 

Итог - две бессонные ночи и масса нервов. Мне все же удалось вскочить в последний миг и прорваться через все трудности. К счастью, я теперь дома и мне ничего не угрожает», - сказал Славов.

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Источник — Footboom

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