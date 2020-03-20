Франциска ПРОЙСС: «Очень довольна 6-м местом в общем зачете Кубка мира»

Немецкая биатлонистка – о завершившемся сезоне

  • 20.03.2020 16:10
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Франциска ПРОЙСС: «Очень довольна 6-м местом в общем зачете Кубка мира»
© Украинский биатлон. Франциска Пройсс

Биатлонистка сборной Германии Франциска Пройсс прокомментировала завершение сезона.

«Сезон 2019/20 завершен! Я очень довольна 6-м местом в общем зачете Кубка мира, сезон был для меня частично вызовом, но я никогда не падала духом, всегда отдавала все, и это окупилось. Спасибо всей нашей команде, врачам, спонсорам, сервису, моей семье и всем», - написала Пройсс в Instagram.

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Источник — Sport.ua

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