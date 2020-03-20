ВИДЕО. Шовковский показал, как «сходит с ума» на карантине

45-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, ныне являющийся членом тренерского штаба сборной Украины, показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

«Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему», — сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram. В нем Шовковский висит на турнике вверх ногами.