ВИДЕО. Шовковский показал, как «сходит с ума» на карантине

Член тренерского штаба сборной Украины висит на турнике вверх ногами

  • 20.03.2020 12:55
  • 3611 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Шовковский показал, как «сходит с ума» на карантине
© Instagram. Александр Шовковский

45-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, ныне являющийся членом тренерского штаба сборной Украины, показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

«Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему», — сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram. В нем Шовковский висит на турнике вверх ногами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! А как вы проводите время во время карантина?

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 20.03.2020 13:50
    0
    тот случай, когда комментарий ниже интересней и полезней самой статьи....а СаШо что бы не совсем сходить с ума, мог бы короткие ролики полезных упражнений демонстрировать , так сказать рекомендации от СаШо)
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 20.03.2020 13:37
    +4
    Все правильно робить.... дуже корисна вправа для хребта, особливо для людей хто веде статичний спосіб життя, багато седить, перебуває за кермом, офісні працівники та інше.... коли людина багато седить хребет у цьому випадку стискається, «стоптується», відбувається поганий кровообіг і т.д.... а це є наслідок гриж та протрузій особливо шийному відділі хребта, в попереку і т.д. Тому Саша Ш. все правильно робить, даною вправою хребет витягується, а міжхребтові диски отримують природнє розташування блокуючи появу гриж та протрузій.... звичайно для подібних вправ мають бути певні правила і норми про які я думаю Олександр їх добре знає та дотримується при виконанні таких вправ.... бажаю здоров`я.....
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 20.03.2020 13:37
    +4
    Все правильно робить.... дуже корисна вправа для хребта, особливо для людей хто веде статичний спосіб життя, багато седить, перебуває за кермом, офісні працівники та інше.... коли людина багато седить хребет у цьому випадку стискається, «стоптується», відбувається поганий кровообіг і т.д.... а це є наслідок гриж та протрузій особливо шийному відділі хребта, в попереку і т.д. Тому Саша Ш. все правильно робить, даною вправою хребет витягується, а міжхребтові диски отримують природнє розташування блокуючи появу гриж та протрузій.... звичайно для подібних вправ мають бути певні правила і норми про які я думаю Олександр їх добре знає та дотримується при виконанні таких вправ.... бажаю здоров`я.....
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 20.03.2020 13:50
    0
    тот случай, когда комментарий ниже интересней и полезней самой статьи....а СаШо что бы не совсем сходить с ума, мог бы короткие ролики полезных упражнений демонстрировать , так сказать рекомендации от СаШо)
    Ссылка
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