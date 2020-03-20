ВИДЕО. Все голы Металлиста 1925 на зимних сборах

В рамках подготовки ко второй части сезона, на зимних учебно-тренировочных сборах харьковский «Металлист 1925» провел 10 товарищеских матчей, где забил 27 мячей.
Чаще всех забивали Владислав Дмитренко и Максим Ермоленко, которые отличились по четыре раза. Всего в составе «Металлиста 1925» забивали 12 игроков.
Предлагаем вашему вниманию обзор всех голов «Металлиста 1925» на зимних сборах.
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Источник — ФК Металлист 1925
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