ФОТО. Парма: от банкрота до середняка Серии А

Пять лет назад итальянская «Парма» была признана банкротом. За это время клуб успел увеличить совокупную стоимость игроков первой команды до €151,1 миллиона, а также вернуться в Серию А.
После 25-ти сыгранных туров в текущем сезоне «Парма» занимает 9-е место в чемпионате Италии по футболу, имея в активе 35 очков.
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Источник — Transfermarkt
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