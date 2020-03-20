Реал не уволит Зидана будущим летом

Специалист останется главным тренером мадридского клуба вне зависимости от итогов сезона

  • 20.03.2020 11:39
  • 354 просмотра
  • 1 комментарий
Реал не уволит Зидана будущим летом
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

47-летний главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не будет уволен со своего поста будущим летом вне зависимости от того, как будет окончен сезон.

Ранее руководство «Реала» хотело принять решение относительно Зидана основываясь на итогах сезона. Но из-за пандемии коронавируса COVID-19 чемпионат Испании, как и практически все европейские первенства, был приостановлен.

После 27-ми сыгранных туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 56 очков.

Теперь Зидан в любом случае останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне.

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Источник — As.com

(1 голос)

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Комментарии
    Slevin
    online
      Slevin, 20.03.2020 12:04
    0
    После 3-х сезонов с кубками ЛЧ, и это всё одним составом практически без усилений - Зидану должны памятник ставить.
    а ещё если добавить то что после прошлого провального сезона Реал хоть и не стал ТОП-1, но борется впервые за последние несколько лет за чемпионство Испании - надо 100% оставлять
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    Slevin
    online
      Slevin, 20.03.2020 12:04
    0
    После 3-х сезонов с кубками ЛЧ, и это всё одним составом практически без усилений - Зидану должны памятник ставить.
    а ещё если добавить то что после прошлого провального сезона Реал хоть и не стал ТОП-1, но борется впервые за последние несколько лет за чемпионство Испании - надо 100% оставлять
    Ссылка
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