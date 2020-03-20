Реал не уволит Зидана будущим летом

47-летний главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не будет уволен со своего поста будущим летом вне зависимости от того, как будет окончен сезон.

Ранее руководство «Реала» хотело принять решение относительно Зидана основываясь на итогах сезона. Но из-за пандемии коронавируса COVID-19 чемпионат Испании, как и практически все европейские первенства, был приостановлен.

После 27-ми сыгранных туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 56 очков.

Теперь Зидан в любом случае останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне.