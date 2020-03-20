FavBet объявил о конкурсе на самую оригинальную ставку

Компания FavBet предложила своим клиентам самостоятельно выбрать, на что ставить. Особенно это актуально теперь, когда спортивных соревнований практически не осталось, а в киберспорте или заокеанском футболе вы не разбираетесь.

Поэтому FavBet предоставил возможность всем желающим предложить свои варианты ставок, будь это контакт с НЛО или стоимость гречки в супермаркете. Самые оригинальные варианты попадут в линию котировок, а их авторы получат бонус от FavBet.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно подписаться на Фаворит Спорт и в комментариях поста посвященного конкурсу написать вариант своей оригинальной ставки с указанием номера своего игрового счета. Также оставлять свои предложения можно с помощью гугл-формы.

Конкурс продлится до 3 апреля, а бонусы будут начисляться на игровые счета авторов лучших ставок по пятницам.