FavBet объявил о конкурсе на самую оригинальную ставку

Спортивная жизнь не останавливается

  • 20.03.2020 11:17
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FavBet объявил о конкурсе на самую оригинальную ставку

Компания FavBet предложила своим клиентам самостоятельно выбрать, на что ставить. Особенно это актуально теперь, когда спортивных соревнований практически не осталось, а в киберспорте или заокеанском футболе вы не разбираетесь.

Поэтому FavBet предоставил возможность всем желающим предложить свои варианты ставок, будь это контакт с НЛО или стоимость гречки в супермаркете. Самые оригинальные варианты попадут в линию котировок, а их авторы получат бонус от FavBet.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно подписаться на Фаворит Спорт и в комментариях поста посвященного конкурсу написать вариант своей оригинальной ставки с указанием номера своего игрового счета. Также оставлять свои предложения можно с помощью гугл-формы.

Конкурс продлится до 3 апреля, а бонусы будут начисляться на игровые счета авторов лучших ставок по пятницам.

 

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Источник — Sport.ua

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