Денис БАЛАНЮК: «Если все время сидеть дома — можно сойти с ума»

Футболист донецкого «Олимпика» рассказал, как будет поддерживать форму во время карантина

  • 20.03.2020 10:54
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Денис БАЛАНЮК: «Если все время сидеть дома — можно сойти с ума»
© ФК Олимпик Донецк. Денис Баланюк (справа)

23-летний украинский форвард донецкого «Олимпика» Денис Баланюк рассказал, как проводит время на карантине, связанном с пандемией коронавируса COVID-19.

— «Олимпик» распустил своих футболистов в вынужденный отпуск. Какие у тебя личные планы?
— Я уехал в Одессу, там меня ждет семья, жена. Пока что нам объявили, что карантин продлится до третьего апреля.

— Как планируешь проводить время в карантине? Надо поддерживать форму?
— Конечно, буду поддерживать форму, потому что очень не хочется растерять кондиции. Так что придется бегать в парке, буду с мячом выходить на поле, не смогу все время дома сидеть. Так ведь с ума можно сойти.

— Многие советуют друг другу сериалы и фильмы. Какие у тебя предпочтения досуга в эти дни?
— Конечно, я люблю смотреть фильмы, YouTube также. Еще являюсь поклонником игры в Counter-Strike с друзьями.

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Источник — zbirna.com

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