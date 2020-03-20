ЭДМАР: «Сидим дома, не ходим на улицу»

39-летний экс-полузащитник «Металлиста» и сборной Украины Эдмар, который сейчас проживает в США, рассказал, как проходит карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Мы тоже на карантине, сидим дома, не ходим на улицу и в публичные места. Нас предупреждало об этом государство. Так будет лучше для всех. Надеемся, что скоро это закончится», — отметил Эдмар.