ЭДМАР: «Сидим дома, не ходим на улицу»

39-летний экс-полузащитник «Металлиста» и сборной Украины Эдмар, который сейчас проживает в США, рассказал, как проходит карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«Мы тоже на карантине, сидим дома, не ходим на улицу и в публичные места. Нас предупреждало об этом государство. Так будет лучше для всех. Надеемся, что скоро это закончится», — отметил Эдмар.
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Источник — ТК Футбол
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