ВИДЕО. Видаль похвастался техникой и точностью

32-летний чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль принял участие в «Stay At Home Challenge», который посвящен важности карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Видаль не только ловко жонглировал рулоном туалетной бумаги, но и точным ударом отправил его в маленькую корзинку.
В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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И выкладывает свои подвиги на обозрение миллионов пользователей.
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