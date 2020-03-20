ВИДЕО. Видаль похвастался техникой и точностью

Чилийский хавбек «Барселоны» присоединился к «Stay At Home Challenge»

  • 20.03.2020 09:41
  • 1169 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Видаль похвастался техникой и точностью
© ФК Барселона. Артуро Видаль (справа)

32-летний чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль принял участие в «Stay At Home Challenge», который посвящен важности карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Видаль не только ловко жонглировал рулоном туалетной бумаги, но и точным ударом отправил его в маленькую корзинку.

В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 20.03.2020 11:06
    0
    alefteev77, 20.03.2020 10:15
    Здоровый мужик набивает рулоном туалетной бумаги, забивает в детскую корзинку.
    -
    И выкладывает свои подвиги на обозрение миллионов пользователей.
    Так інстаграм же якраз для такої йухні
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.03.2020 10:15
    0
    Здоровый мужик набивает рулоном туалетной бумаги, забивает в детскую корзинку.
    -
    И выкладывает свои подвиги на обозрение миллионов пользователей.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 20.03.2020 11:06
    0
    alefteev77, 20.03.2020 10:15
    Здоровый мужик набивает рулоном туалетной бумаги, забивает в детскую корзинку.
    -
    И выкладывает свои подвиги на обозрение миллионов пользователей.
    Так інстаграм же якраз для такої йухні
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.03.2020 10:15
    0
    Здоровый мужик набивает рулоном туалетной бумаги, забивает в детскую корзинку.
    -
    И выкладывает свои подвиги на обозрение миллионов пользователей.
    Ссылка
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