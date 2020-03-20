ГОЛОВКО: «Важно, чтобы центральные защитники дополняли друг друга»

Бывший защитник сборной Украины и «Динамо» Александр Головко поделился мнением об игре киевлян в защите.

— У каждого тренера есть свои нюансы в работе с центрбеками. Но если говорить в общем, то при персональной опеке уровень внимания должен быть самым высоким, а при тактических взаимодействиях очень важна взаимоподстраховка.

— В текущем сезоне немало нареканий вызывает игра динамовских центральных защитников. В среднем один пропущенный мяч за игру — это много?

— Все относительно. Если команда будет больше забивать, чем пропускать и при этом становится чемпионом, то на пропущенные мячи будут обращать внимание разве что в плане статистики. Но если нет результата, то прорехи будут искать не только в центре обороны. Футбол — командный вид спорта, поэтому проблемы нужно решать комплексно.

Есть конкуренция, но кто-то свои ошибки исправляет, а кто-то — нет. Здесь многое зависит от тренера, который сам себе не враг и ставит в состав тех, кто, на его взгляд, выглядит сильнее.

Если говорить о каких-то тактических вещах, то здесь тоже есть нюансы. Кто-то хорошо начинает атаку, а кто-то лучше действует в отборе. Тяжело отделять одно от другого… Опять же, в командных видах спорта к проблеме нужно подходить взвешенно и в комплексе.

— В нынешнем сезоне динамовские тренеры использовали пять пар центральных защитников. Какое сочетание, на ваш взгляд, было наиболее оптимальным?

— Не всегда на поле выходит пара защитников, которую мечтает видеть наставник. Есть ведь дисквалификации, травмы, поэтому порой выбирается оптимальный, насколько это возможно, вариант. Выбор идет и по человеческим качествам, и с учетом того, против какого нападающего предстоит действовать защитнику. Очень важно, чтобы игроки, которым доверили место в центре обороны, хорошо дополняли другу друга, были сыграны. Желательно, чтобы центральный левый защитник был левшой, а правый — наоборот. Так игроку легче начинать атаку, не делая лишних движений.