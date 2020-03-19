ФРАНКОВ: «Динамо может играть плохо, но это не повод вытирать о него ноги»

Специалист поддержал киевскую команду

  • 19.03.2020 21:59
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ФРАНКОВ: «Динамо может играть плохо, но это не повод вытирать о него ноги»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением об игре киевского «Динамо» в текущем сезоне.

«Динамо» может играть как угодно плохо, но это совершенно не повод вытирать о него ноги в административном порядке. Мне сейчас жутко нравятся эти рассуждения: дескать, хорошо, пусть «Заря» играет, она сильнее...

С чего вы это взяли?????? И какое это имеет отношение ко всему остальному?

А вообще наличие интриги не обязательно означает силу чемпионата. Смотрите конец 90-х», — написал Франков в своей конференции.

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