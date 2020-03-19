Сьон расторг контракты с игроками, которые не пошли на понижение зарплаты

Швейцарский клуб пошел на радикальные меры

  • 19.03.2020 22:00
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Сьон расторг контракты с игроками, которые не пошли на понижение зарплаты
© ФК Сьон. Сейду Думбия

В связи с пандемией коронавируса и отсутствием футбола в Европе швейцарский «Сьон» предложил игрокам на время карантина пойти на понижение зарплаты до 11 700 евро. Некоторые игроки отказались сразу, а некоторые даже не успели уведомить клуб о своем решении, поскольку на размышление руководство дало всего несколько часов.

Не дождавшись ответа от игроков, руководство «Сьона» приняло решение расторгнуть контракты с рядом игроков. Среди тех, кто оказался без контракта – экс-игроки «Арсенала» Алекс Сонг и Йохан Джуру, бывший нападающий «Ромы» и ЦСКА Сейду Думбия и бывший полузащитник «Фулхема» Пайтим Касами и ряд других игроков.

Швейцарская ассоциация футболистов, узнав о случившемся, уже подала протест. «Ожидаем, что увольнения игроков будут немедленно отменены и начнется обсуждение возможных альтернативных решений», — говорится в письме президента ассоциации Люсьена Валлони, которое он направил в «Сьон».

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Источник — Sport.ua

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