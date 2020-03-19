Артем ШАБАНОВ: «Сижу дома, играю в Counter-Strike»

Чрезвычайная ситуация, к которой привел COVID-19, парализовала привычную жизнь жителей Украины и мира.

Из-за вируса в Киеве закрыты торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, театры и кино. Не обошла эпидемия стороной и футбол. Все соревнования остановлены, а тренировки отменены. Вынуждены оставаться дома и соблюдать правила карантина и футболисты «Динамо». В условиях, когда запрещено покидать пределы города и страны, защитник Артем Шабанов рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы, а также вспомнил свою недавнюю поездку на Бали во время зимнего отпуска:

- Для меня главное занятие на карантине игра в Counter-Strike на компьютере. Это отличное занятие, чтобы провести время, которого сейчас много. В клубе нас отпустили на несколько дней – до 22-го марта - и дали индивидуальную программу работы в домашних условиях. А также сказали по возможности осуществлять пробежки в местах, где людей поменьше. У меня как раз рядом с домом есть озеро – буду вокруг него бегать.

- Сейчас запрещены поездки за границу, а в каких интересных местах вам доводилось бывать раньше? Какое путешествие запомнилось больше всего?

- Массу ярких впечатлений оставило путешествие на Бали. Я ездил туда на 10 дней вместе с девушкой, а также друзьями-футболистами, которые раньше выступали за «Динамо», - Зурабом Очигавой и Никитой Кравченко и его девушкой.

Мы были там впервые, ездили на разные экскурсии, пляжи. А вот в известный храм Пура Лухур Лемпуянг не попали, поскольку он находился очень далеко от того места, где мы были. В целом, на Бали очень много красивых мест: потрясающие водопады, чудесные пляжи, великолепные пейзажи, неповторимая природа, флора и фауна. Словом, там есть все условия для прекрасного отдыха.

Что касается экзотических животных, кроме обезьян, мы никого не видели. Мы были в той части, где их нельзя кормить, но они сами воровали еду и вещи у туристов. Видели, как женщина повесила очки на воротник футболки, а обезьяна подкралась сзади и стащила их! Также они воровали шапки, телефоны и прочие аксессуары. А потом появлялся человек, который бросал обезьяне фрукт, кажется, мангустин, она его ловила, и отпускала то, что украла. А человек возвращал владельцу вещи за вознаграждение. Похоже, у них там такой бизнес (улыбается).

Сувениры? Привез магнитики на холодильник и кофе. Он у них очень ценится и считается самым лучшим, вкусным и дорогим. Но я сам его не пробовал, когда узнал, как он производится – с помощью маленьких зверьков, похожих на лемуров.

Они поедают свежие кофейные ягоды, которые в их желудках и кишечнике, за счет особых ферментов подвергаются обработке. Кофейные зерна, которые естественным путем покидают пищеварительный тракт зверьков и являются продуктами их жизнедеятельности, сушатся на солнце, затем тщательно промываются, после чего вновь высушиваются на солнце и только потом обжариваются. На Бали только этот кофе все и пьют, оно считается изысканным.