Юрий ВЕРНИДУБ: «Самую большую премию получил в Заре»

54-летний украинский тренер Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий солигорский «Шахтер», рассказал о самой большой премии в своей карьере.

«Самая большая премия? Наверное, когда с «Зарей» в первый раз попали в групповой этап Лиги Европы. До этого премиальных у нас не было, за «бронзу» в чемпионате мы ничего не получили. Два раза получали, когда выходили в группу Лиги Европы. Из денег, которые выделялись клубу. 30% шло на всю команду. Это порядка 35-ти тысяч», — отметил Вернидуб.

Вернидуб был главным тренером «Зари» с 2011-го по 2019-й годы.