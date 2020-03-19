Юрий ВЕРНИДУБ: «Самую большую премию получил в Заре»

Украинский тренер рассказал, как луганскую команду наградили за выход в групповой этап Лиги Европы

  • 19.03.2020 21:15
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Самую большую премию получил в Заре»
© ФК Заря Луганск. Юрий Вернидуб

54-летний украинский тренер Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий солигорский «Шахтер», рассказал о самой большой премии в своей карьере.

«Самая большая премия? Наверное, когда с «Зарей» в первый раз попали в групповой этап Лиги Европы. До этого премиальных у нас не было, за «бронзу» в чемпионате мы ничего не получили.  Два раза получали, когда выходили в группу Лиги Европы. Из денег, которые выделялись клубу. 30% шло на всю команду. Это порядка 35-ти тысяч», — отметил Вернидуб.

Вернидуб был главным тренером «Зари» с 2011-го по 2019-й годы.

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Источник — #FootballHub

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