Александр КАРАВАЕВ: «За год сборная Украины сможет сыграться еще лучше»

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал перенос Евро-2020 на лето следующего года.
«Нужно принято то, что случилось с Евро, и не обращать внимания. Мы в этом не виноваты, в мире сложилась такая ситуация. У нас в сборной будет стимул еще год работать, держать планку. Будет время еще лучше сыграться».
«Кроме того, есть ребята из зарубежных чемпионатов, и кое-кто из них мало играл в этом сезоне. Нет сомнений, что в сборной будет больше конкуренции, ведь есть молодые ребята, готовые усилить команду», - сказал Караваев.
Источник — #FootballHub
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