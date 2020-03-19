Александр КАРАВАЕВ: «За год сборная Украины сможет сыграться еще лучше»

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал перенос Евро-2020 на лето следующего года.

«Нужно принято то, что случилось с Евро, и не обращать внимания. Мы в этом не виноваты, в мире сложилась такая ситуация. У нас в сборной будет стимул еще год работать, держать планку. Будет время еще лучше сыграться».

«Кроме того, есть ребята из зарубежных чемпионатов, и кое-кто из них мало играл в этом сезоне. Нет сомнений, что в сборной будет больше конкуренции, ведь есть молодые ребята, готовые усилить команду», - сказал Караваев.