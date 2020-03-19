Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Убьем коронавирус вместе»

Украинский нападающий «Бурсаспора» призвал своих подписчиков не сдаваться

  • 19.03.2020 20:14
  • 1740 просмотров
  • 2 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Убьем коронавирус вместе»
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19.

«Убьем коронавирус вместе. Никогда не сдавайтесь», — написал Селезнев в Instagram.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kill coronavirus together!never give up 🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 19.03.2020 21:18
    0
    Думал бить её будет..
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.03.2020 20:49
    +2
    Жека. Возьми в помощь таких ребят как усик и Саня Алиев. Они тоже любят бодаться с короновирусом, то бишь ХЕППИ ВИРУСОМ))))))))))))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.03.2020 20:49
    +2
    Жека. Возьми в помощь таких ребят как усик и Саня Алиев. Они тоже любят бодаться с короновирусом, то бишь ХЕППИ ВИРУСОМ))))))))))))
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 19.03.2020 21:18
    0
    Думал бить её будет..
    Ссылка
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