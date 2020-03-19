УПЛ считает, что клубы должны платить игрокам зарплату во время паузы

Игроки получат право обратиться в суд

  • 19.03.2020 20:10
  • 593 просмотра
  • 4 комментария
УПЛ считает, что клубы должны платить игрокам зарплату во время паузы
© upl.ua

В УПЛ считают, что карантин и отсутствие матчей чемпионата Украины - не повод не платить игрокам зарплату. В ином случае футболисты смогут обратиться в суд.

Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

«Все контракты должны быть выполнены. Есть определенные обстоятельства, которые требуют действий от всех участников. Если контрактом прямо не предусмотрены условия, при которых зарплата может быть уменьшена или приостановлены выплаты, то это (уменьшение зарплаты) не будет отвечать нормативным документам».

«И если клубы примут такое решение, то футболисты смогут его оспорить», - считает Дикий.

В Украине весь спорт остановлен из-за общегосударственного карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 21:34
    0
    По хорошему, должны платить все работодатели, но урезанную зп.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.03.2020 20:56
    0
    Вот сука. Мне на заводе до 10-го апреля отправили за свой счет в карантин и немецкий завод ни хера не платит ничего ибо я не работаю, хоть у меня и контракт подписан. Футболисты пусть тоже поживут за накопленые ибо не работаешь - не получаешь))))))))))
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.03.2020 20:53
    0
    Ну зарплату будут платить - ясен перес, а премиальный пусть бамбук грызут!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.03.2020 20:52
    0
    А если оспорят все те, кому перестанут платить зарплаты? Учителя, продавцы, строители и многие другие, то их можно на три буквы послать?
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 21:34
    0
    По хорошему, должны платить все работодатели, но урезанную зп.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.03.2020 20:56
    0
    Вот сука. Мне на заводе до 10-го апреля отправили за свой счет в карантин и немецкий завод ни хера не платит ничего ибо я не работаю, хоть у меня и контракт подписан. Футболисты пусть тоже поживут за накопленые ибо не работаешь - не получаешь))))))))))
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.03.2020 20:53
    0
    Ну зарплату будут платить - ясен перес, а премиальный пусть бамбук грызут!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.03.2020 20:52
    0
    А если оспорят все те, кому перестанут платить зарплаты? Учителя, продавцы, строители и многие другие, то их можно на три буквы послать?
    Ссылка
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