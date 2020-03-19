УПЛ считает, что клубы должны платить игрокам зарплату во время паузы

В УПЛ считают, что карантин и отсутствие матчей чемпионата Украины - не повод не платить игрокам зарплату. В ином случае футболисты смогут обратиться в суд.

Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

«Все контракты должны быть выполнены. Есть определенные обстоятельства, которые требуют действий от всех участников. Если контрактом прямо не предусмотрены условия, при которых зарплата может быть уменьшена или приостановлены выплаты, то это (уменьшение зарплаты) не будет отвечать нормативным документам».

«И если клубы примут такое решение, то футболисты смогут его оспорить», - считает Дикий.

В Украине весь спорт остановлен из-за общегосударственного карантина, связанного с пандемией коронавируса.