ОФИЦИАЛЬНО. Матчи украинской молодежки в марте перенесены

Поединки против Мальты и Северной Ирландии 27 и 31 марта не состоятся

  • 19.03.2020 18:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Матчи украинской молодежки в марте перенесены
© УЕФА

В специальном письме в адрес национальных ассоциаций УЕФА подтвердил перенос матчей отборочного турнира Евро-2021 U-21, запланированных на март текущего года.

Таким образом, поединки Мальта – Украина и Украина – Северная Ирландия, которые должны были состояться 27 марта и 31 марта соответственно, будут проведены позже. О новых возможные даты для игр квалификации Евро-2021 U-21 УЕФА сообщит в ближайшее время.

В финальный турнир Евро-2021 U-21 попадут победители девяти групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф с участием остальных вторых команд. Еще две путевки имеют хозяева – Венгрия и Словения.

Евро-2021 U-21

Квалификационный турнир. Группа 8

Текущая турнирная таблица

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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