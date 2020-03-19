ОФИЦИАЛЬНО. Матчи украинской молодежки в марте перенесены

В специальном письме в адрес национальных ассоциаций УЕФА подтвердил перенос матчей отборочного турнира Евро-2021 U-21, запланированных на март текущего года.
Таким образом, поединки Мальта – Украина и Украина – Северная Ирландия, которые должны были состояться 27 марта и 31 марта соответственно, будут проведены позже. О новых возможные даты для игр квалификации Евро-2021 U-21 УЕФА сообщит в ближайшее время.
В финальный турнир Евро-2021 U-21 попадут победители девяти групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф с участием остальных вторых команд. Еще две путевки имеют хозяева – Венгрия и Словения.
Евро-2021 U-21
Квалификационный турнир. Группа 8
Текущая турнирная таблица
Источник — Украинская ассоциация футбола
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