ВЕРНИДУБ: «Поколение Милевского и Алиева – самое страшное в плане алкоголя»

Экс-наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о дисциплине в те времена, когда был игроком:
– Вы бы себя молодого взяли к себе в команду?
– Не знаю. Сложно сказать, футбол двигается вперед. Как говорит мой сын, мы тогда не в футбол играли, а пешком ходили, это они сейчас играют.
– У вас были проблемы с дисциплиной?
– Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда. Не буду лукавить, мы тогда чуть покрепче были, чем нынешняя молодежь, где-то нарушение присутствовало, что обманывать. Но знали когда это делать и в какое время.
– Даже сейчас Милевский и Алиев говорят, что знали, когда это делать?
– А сколько Алиеву и Милевскому лет? Они дети еще, у меня дети такого возраста. Что они могли знать? Кстати, их поколение – самое страшное в плане алкоголя. В мое поколение тоже было немало таких, но и люди покрепче были. Выросли не на сникерсах и баунти, а на натуральном молоке и сале. Может быть, было и здоровья побольше.
Источник — FootballHub
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