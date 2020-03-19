Игроки менхенгладбахской Боруссии отказались от части зарплаты

Игроки «Боруссии» М планируют отказаться от части своей заработной платы, чтобы помочь клубу во время пандемии коронавируса.
Ожидается, что благодаря такому шагу «Боруссия» сэкономит 1 миллион евро в месяц.
Напомним, что Бундеслига из-за пандемии коронавируса была приостановлена.
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Источник — Kicker
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