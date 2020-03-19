ВИДЕО. Не надо так! Жена Луиса Адриано пошутила над пустыми полками Москвы

Российская модель Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейрас» Луиса Адриано, бывшего игрока донецкого «Шахтера», пошутила над россиянами, которые скупили все продукты из магазинов из-за пандемии коронавируса.

Дорожко опубликовала в Instagram видео из магазина с пустыми полками, подписав его со смайликами: «Не надо так».