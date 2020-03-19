ВИДЕО. Не надо так! Жена Луиса Адриано пошутила над пустыми полками Москвы

Российская модель Екатерина Дорожко посмеялась над паникой из-за коронавируса

  • 19.03.2020 15:48
  • 1969 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Не надо так! Жена Луиса Адриано пошутила над пустыми полками Москвы
© Instagram. Екатерина Дорожко и Луис Адриано

Российская модель Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейрас» Луиса Адриано, бывшего игрока донецкого «Шахтера», пошутила над россиянами, которые скупили все продукты из магазинов из-за пандемии коронавируса.

Дорожко опубликовала в Instagram видео из магазина с пустыми полками, подписав его со смайликами: «Не надо так».

 
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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 19.03.2020 16:55
    0
    Max Gor, 19.03.2020 16:54
    Белая дешовкаэ шалава.
    да не плачь. тебе такие барышни не по карману просто)
    Ссылка
    Max Gor
      Max Gor, 19.03.2020 16:54
    -1
    Белая дешовкаэ шалава.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.03.2020 16:17
    +4
    Добрался таки коронаврирус до Москвы? А они же кричали что "его там нету"
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 16:13
    +3
    Что это делает на спортивном сайте?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.03.2020 16:17
    +4
    Добрался таки коронаврирус до Москвы? А они же кричали что "его там нету"
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 16:13
    +3
    Что это делает на спортивном сайте?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.03.2020 16:55
    0
    Max Gor, 19.03.2020 16:54
    Белая дешовкаэ шалава.
    да не плачь. тебе такие барышни не по карману просто)
    Ссылка
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