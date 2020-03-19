ВИДЕО. Приготовить какао. Как выглядит день комментатора на карантине

В соцсетях появилось видео экспрессивного комментатора, который комментирует, как его жена готовит какао.
В связи с карантином из-за пандемии коронавируса комментаторам приходится поддерживать свои навыки даже таким образом.
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Источник — Спорт-Экспресс в России
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