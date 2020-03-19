Буффон не намерен завершать карьеру

Легендарный голкипер хочет продолжать идти к мечтам

  • 19.03.2020 10:39
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Буффон не намерен завершать карьеру
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон

42-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что его физическое состояние позволяет ему продолжат играть.

«Я не прекращаю играть, потому что все еще чувствую себя хорошо, а также из-за уважения к мечтам, которые у меня были. Никогда бы не подумал, что так далеко зайду.

Коронавирус? Мы должны уважать других и следовать указаниям, которые получаем. Этот опыт сделает нас еще ближе друг к другу. Я не чувствую себя плохо, находясь дома все время, мне пришлось просто адаптироваться. Теперь я чувствую себя хорошо», - сказал Буффон.

Отметим, что в этом сезоне Буффон провел в Серии А семь матчей, в которых пропустил семь мячей.

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Источник — ФК Ювентус

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