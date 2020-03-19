ФОТО. В сети появились снимки новой гостевой формы Ливерпуля

В сеть просочились первые снимки гостевой формы «Ливерпуля» на сезон 2020/21.
Со следующего розыгрыша АПЛ техническим спонсором мерсисайдцев станет компания New Balance, которая заменит Nike.
Новая экипировка выполнена в бирюзовом цвете с черным воротником с круглым вырезом на основе существующего шаблона Nike. Вместо современного логотипа клуба на футболке изображена ливерпульская птица.
Также на форму нанесена абстрактная графика.
Напомним, летом «Реал» представил комплект бирюзовой формы.
Источник — Footyheadlines
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