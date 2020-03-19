ФОТО. В сети появились снимки новой гостевой формы Ливерпуля

На этот раз экипировка команды будет выполнена в бирюзовом цвете

  • 19.03.2020 07:35
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ФОТО. В сети появились снимки новой гостевой формы Ливерпуля
© ФК Ливерпуль

В сеть просочились первые снимки гостевой формы «Ливерпуля» на сезон 2020/21.

Со следующего розыгрыша АПЛ техническим спонсором мерсисайдцев станет компания New Balance, которая заменит Nike.

Новая экипировка выполнена в бирюзовом цвете с черным воротником с круглым вырезом на основе существующего шаблона Nike. Вместо современного логотипа клуба на футболке изображена ливерпульская птица.

Также на форму нанесена абстрактная графика.

Напомним, летом «Реал» представил комплект бирюзовой формы.

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Источник — Footyheadlines

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