Юрий ВЕРНИДУБ: «Петряк категорически не хотел в Шахтер. 2 дня уговаривал»

Иван Петряк теперь выступает в Венгрии

  • 18.03.2020 21:54
  • 1131 просмотр
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Петряк категорически не хотел в Шахтер. 2 дня уговаривал»
© molfehervarfc.hu

Экс-тренер «Зари» Юрий Вернидуб выделил лучших игроков, с которыми ему приходилось работать, а также рассказал, что хавбек Иван Петряк не хотел подписывать контракт с «Шахтером» в 2016 году.

«Лучший игрок, с которым работал? Из тех, с кем работал, назову Малиновского. Парень со стержнем и характером».

«Еще Петряк Ваня. «Шахтер»? Он не хотел туда, но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать. Здорово, что он уже независимый, уже в Венгрии», - сказал Вернидуб.

Петряк выступал за «Ференцварош» на правах аренды, а затем на полноценной основе перешел в «Фехервар».

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Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Вадим Вадим
    online
      Вадим Вадим, 18.03.2020 22:41
    0
    это ж какой сукой надо быть, чтобы заставить игрока перейти туда, куда он не хочет
    Ссылка
    Вадим Вадим
    online
      Вадим Вадим, 18.03.2020 22:41
    0
    это ж какой сукой надо быть, чтобы заставить игрока перейти туда, куда он не хочет
    Ссылка
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