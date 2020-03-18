Юрий ВЕРНИДУБ: «Петряк категорически не хотел в Шахтер. 2 дня уговаривал»

Экс-тренер «Зари» Юрий Вернидуб выделил лучших игроков, с которыми ему приходилось работать, а также рассказал, что хавбек Иван Петряк не хотел подписывать контракт с «Шахтером» в 2016 году.

«Лучший игрок, с которым работал? Из тех, с кем работал, назову Малиновского. Парень со стержнем и характером».

«Еще Петряк Ваня. «Шахтер»? Он не хотел туда, но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать. Здорово, что он уже независимый, уже в Венгрии», - сказал Вернидуб.

Петряк выступал за «Ференцварош» на правах аренды, а затем на полноценной основе перешел в «Фехервар».