Денис ОЛЕЙНИК: «После прилета из Украины меня отправили на карантин»

В Финляндии отложили старт сезона

  • 18.03.2020 20:54
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Денис ОЛЕЙНИК: «После прилета из Украины меня отправили на карантин»
© фото Д.Олейника

Украинский хавбек Денис Олейник выступает в Финляндии, где отложили старт чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«В Финляндии чемпионат должен был начаться в апреле, но перенесли на июнь предварительно. Некоторые команды распустили всех по домам. У нас у каждого есть индивидуальная программа».

«Я же вернулся из Украины на самолете, и сейчас отправлен в карантин. Контактировал с большим количеством людей, поэтому я изолирован. Клуб все необходимое привез мне домой», - сказал Олейник.

Недавно игрок продлил контракт с клубом СИК.

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Источник — Футбол 1/2/3

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