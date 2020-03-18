Денис ОЛЕЙНИК: «После прилета из Украины меня отправили на карантин»

Украинский хавбек Денис Олейник выступает в Финляндии, где отложили старт чемпионата из-за пандемии коронавируса.
«В Финляндии чемпионат должен был начаться в апреле, но перенесли на июнь предварительно. Некоторые команды распустили всех по домам. У нас у каждого есть индивидуальная программа».
«Я же вернулся из Украины на самолете, и сейчас отправлен в карантин. Контактировал с большим количеством людей, поэтому я изолирован. Клуб все необходимое привез мне домой», - сказал Олейник.
Недавно игрок продлил контракт с клубом СИК.
Источник — Футбол 1/2/3
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