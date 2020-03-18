Президент Ингульца: «У нас в колхозе никакого вируса нет»

Александр Поворознюк недоволен ситуацией в украинском футболе

  • 18.03.2020 20:14
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Президент Ингульца: «У нас в колхозе никакого вируса нет»
© ingulec.com

Президент Перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк недоволен ситуацией с пандемией коронавируса и отменой всех спортивных соревнований в Украине.

«Что делать дальше? В футбол играть. У нас в колхозе никакого гриппа нет. Играли себе и все было нормально. Это просто катастрофа. Деньги выброшены на ветер, кто это возместит? Нужно было собрать всех тренеров, составить мнение. Понимаю, что это катастрофа, какой еще не было, но не нужно ставить нас перед фактом. Мы подводили игроков к тонусу перед возобновлением сезона, а он не начался. Тренироваться тоже нельзя».

«Зарплата игрокам? Конечно, буду платить. Разве есть выход? Суть не в этом. Суть в футболе. На него и так никто не ходит, а тут еще напугали этим вирусом. Постоянно какая-то хе--я: то птичий грипп, то еще какой-то. Выкачка денег идет. У нас нет никакого гриппа, в чем проблема», - сказал Поворознюк.

Ранее УАФ остановила весь футбол в Украине из-за пандемии.

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Источник — #FootballHub

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