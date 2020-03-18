ВИДЕО. Красивый гол в стиле Ибрагимовича активно набирает просмотры

Пока почти весь мировой футбол на карантине из-за пандемии коронавируса, болельщикам в соцсетях остается только радоваться голам в любительских лигах.
Почти 2 миллиона просмотров в Instagram набрал гол в стиле Златана Ибрагимовича.
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Источник — Sport.ua
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