ВИДЕО. Тренером Лунина стала его девушка

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», продолжает упорные тренировки, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Лунин активно занимается дома. В качестве тренера и партнера Андрея выступает его девушка.

«Помощница. Личный тренер», — написал Лунин в Instagram, поделившись видео своих тренировок.

В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.