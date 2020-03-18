ВИДЕО. Тренером Лунина стала его девушка

Украинский вратарь «Овьедо» из-за карантина вынужден заниматься дома

  • 18.03.2020 18:12
  • 3484 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Тренером Лунина стала его девушка
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», продолжает упорные тренировки, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Лунин активно занимается дома. В качестве тренера и партнера Андрея выступает его девушка.

«Помощница. Личный тренер», — написал Лунин в Instagram, поделившись видео своих тренировок.

В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 18.03.2020 19:13
    +2
    Любая мамка или батя: "Сколько раз тебе говорить: не играй с мячом возле телика!"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2020 18:18
    +5
    Що сказати, Лунін - красавелло!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2020 18:18
    +5
    Що сказати, Лунін - красавелло!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 18.03.2020 19:13
    +2
    Любая мамка или батя: "Сколько раз тебе говорить: не играй с мячом возле телика!"
    Ссылка
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