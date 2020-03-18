ВИДЕО. Тренером Лунина стала его девушка

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», продолжает упорные тренировки, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.
Лунин активно занимается дома. В качестве тренера и партнера Андрея выступает его девушка.
«Помощница. Личный тренер», — написал Лунин в Instagram, поделившись видео своих тренировок.
В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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