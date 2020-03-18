Олег ГУСЕВ: «Вариант с Чикаго Файр сорвался не из-за Евро»

Украинский футболист мог продолжить карьеру в американском клубе

  • 18.03.2020 17:13
  • 669 просмотров
  • 0 комментариев
Олег ГУСЕВ: «Вариант с Чикаго Файр сорвался не из-за Евро»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

36-летний экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев рассказал, почему не перешел в американский клуб «Чикаго Файр» в 2017-м году.

«Вариант с американским «Чикаго Файр» сорвался по не зависящим от Евро причинам. Вот туда я отправился бы в любом случае, более того, соглашался на весьма щадящие условия по контракту. Однако они ездили по ушам месяца четыре, а потом, в мае 2017-го, развели руками – извини, ничего с твоим контрактом не получилось, у нас тут своя специфика, потолок зарплат и все такое прочее. В общем, летом мне было о чем подумать – что в 2016-м, что спустя год! Но по жизни думать вообще полезно», — сказал Гусев.

Последний матч за «Динамо» Гусев провел в мае 2018-го года, после чего вошел в тренерский штаб молодежной команды «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 24

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности