Олег ГУСЕВ: «Вариант с Чикаго Файр сорвался не из-за Евро»

36-летний экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев рассказал, почему не перешел в американский клуб «Чикаго Файр» в 2017-м году.

«Вариант с американским «Чикаго Файр» сорвался по не зависящим от Евро причинам. Вот туда я отправился бы в любом случае, более того, соглашался на весьма щадящие условия по контракту. Однако они ездили по ушам месяца четыре, а потом, в мае 2017-го, развели руками – извини, ничего с твоим контрактом не получилось, у нас тут своя специфика, потолок зарплат и все такое прочее. В общем, летом мне было о чем подумать – что в 2016-м, что спустя год! Но по жизни думать вообще полезно», — сказал Гусев.

Последний матч за «Динамо» Гусев провел в мае 2018-го года, после чего вошел в тренерский штаб молодежной команды «Динамо».