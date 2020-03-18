Во Франции заподозрили, что Неймар сбежит из ПСЖ из-за коронавируса

Один из лидеров «Пари Сен-Жермен» Неймар, как подозревают журналисты авторитетного издания Le Parisien, в ближайшее время может покинуть Европу и на личном самолете вылететь в Бразилию.

Звезде парижского клуба якобы не по нраву ограничения, введенные в Париже и стране в целом из-за пандемии коронавируса. Неймару в условиях карантина хотелось бы проводить время дома в окружении родных и близких.

Отмечается, что ныне игроки ПСЖ работают индивидуально, получив план физических нагрузок от тренерского штаба команды, однако никаких сведений о том, где и как поддерживает свою форму Неймар журналистам издания раздобыть не удалось, из-за чего у них и возникли обоснованные подозрения.

Накануне Неймар в своем Instagram призвал всех следовать рекомендациям медиков и соблюдать меры предосторожности для эффективного противодействия распространению коронавируса.