Во Франции заподозрили, что Неймар сбежит из ПСЖ из-за коронавируса

Бразильский футболист может воспользоваться личным самолетом, чтобы вернуться на родину

  • 18.03.2020 14:54
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Во Франции заподозрили, что Неймар сбежит из ПСЖ из-за коронавируса
© leparisien.fr. Неймар

Один из лидеров «Пари Сен-Жермен» Неймар, как подозревают журналисты авторитетного издания Le Parisien, в ближайшее время может покинуть Европу и на личном самолете вылететь в Бразилию.

Звезде парижского клуба якобы не по нраву ограничения, введенные в Париже и стране в целом из-за пандемии коронавируса. Неймару в условиях карантина хотелось бы проводить время дома в окружении родных и близких.

Отмечается, что ныне игроки ПСЖ работают индивидуально, получив план физических нагрузок от тренерского штаба команды, однако никаких сведений о том, где и как поддерживает свою форму Неймар журналистам издания раздобыть не удалось, из-за чего у них и возникли обоснованные подозрения.

Накануне Неймар в своем Instagram призвал всех следовать рекомендациям медиков и соблюдать меры предосторожности для эффективного противодействия распространению коронавируса.

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Источник — Le Parisien

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