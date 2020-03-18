Олег ГУСЕВ: «Дураки среди футболистов встречаются реже, чем кажется»

Ассистент тренера молодежной команды киевского «Динамо» не хочет говорить о первой команде киевлян

  • 18.03.2020 14:47
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
Олег ГУСЕВ: «Дураки среди футболистов встречаются реже, чем кажется»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Олег Гусев, ассистент наставника молодежной команды киевского «Динамо», отказался комментировать нынешнюю игру первой команды.

«Давайте игру первой команды «Динамо» обсуждать не будем — вы же прекрасно понимаете, что мое положение в клубе накладывает определенные обязательства. И дело тут вовсе не в «Динамо», а в наличии абсолютно естественной корпоративной этики. Скажем, много ли вы встречали сотрудников «Шахтера», которые распинались бы перед журналистами о тактике и кадровых решений Луиша Каштру, несмотря на результат?! Вот и в нашем случае — конечно, хочется чаще побеждать, конечно, хочется, чтобы команда играла сильнее, конечно, никто не против укрепить ее кадрово, конечно, есть свои мысли как у тренера молодежки, конечно, пронизывают свои чувства, как бывшего игрока «Динамо», причем не из последних.

Ну а что бы вы еще хотели услышать? Что я готов прийти и навести порядок? Такого никто не скажет, потому что дураки и хвастуны среди футболистов встречаются гораздо реже, чем это иногда кажется журналистам», — считает Гусев.

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Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
    inoj
      inoj, 18.03.2020 15:00
    0
    А останнє слово ..."журналістам", чому забули в заголовок додати?
    Ссылка
    inoj
      inoj, 18.03.2020 15:00
    0
    А останнє слово ..."журналістам", чому забули в заголовок додати?
    Ссылка
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