Икарди намерен покинуть ПСЖ и вернуться в Италию

27-летний аргентинский форвард ПСЖ Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», намерен покинуть парижан и вернуться в Италию.

По данным источника, аргентинец вместе с супругой Вандой Нарой принял решение не оставаться в Париже и намерен вернуться в Серию А.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован «Реал».