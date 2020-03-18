Икарди намерен покинуть ПСЖ и вернуться в Италию

27-летний аргентинский форвард ПСЖ Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», намерен покинуть парижан и вернуться в Италию.
По данным источника, аргентинец вместе с супругой Вандой Нарой принял решение не оставаться в Париже и намерен вернуться в Серию А.
Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован «Реал».
Источник — Calciomercato
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