Икарди может перейти в Реал за 70 млн евро

27-летний аргентинский форвард ПСЖ Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Аргентинец внесен в список игроков, которых «Реал» планирует приобрести в летнее трансферное окно. В Мадриде надеются заполучить 27-летнего футболиста за 70 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди.