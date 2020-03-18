Экс-тренер Карпат предложен руководству Васко да Гама

Кандидатура бывшего главного тренера «Карпат» Жозе Мораиша внесена агентом на рассмотрение руководству «Васко да Гама», которое ныне пребывает в поисках нового наставника для команды.

В настоящий момент Жозе Мораиш трудоустроен в южнокорейском «Чонбук Хендэ Моторс», однако будет не прочь продолжить карьеру в куда более престижном футбольном чемпионате Бразилии.

Напомним, Жозе Мораиш возглавлял «Карпаты» с августа по ноябрь 2018 года, после чего его контракт у «зелено-белых» выкупил клуб из Южной Кореи.

В минувшем сезоне 54-летний португалец привел «Чонбук Хендэ Моторс» к титулу чемпиона Южной Кореи, а сам был признан лучшим тренером сезона в этой стране.