Экс-тренер Карпат предложен руководству Васко да Гама

Жозе Мораиш может перебраться на работу в бразильскую Серию А

  • 18.03.2020 09:53
  • 244 просмотра
  • 0 комментариев
Экс-тренер Карпат предложен руководству Васко да Гама
© Twitter. Жозе Мораиш

Кандидатура бывшего главного тренера «Карпат» Жозе Мораиша внесена агентом на рассмотрение руководству «Васко да Гама», которое ныне пребывает в поисках нового наставника для команды.

В настоящий момент Жозе Мораиш трудоустроен в южнокорейском «Чонбук Хендэ Моторс», однако будет не прочь продолжить карьеру в куда более престижном футбольном чемпионате Бразилии.

Напомним, Жозе Мораиш возглавлял «Карпаты» с августа по ноябрь 2018 года, после чего его контракт у «зелено-белых» выкупил клуб из Южной Кореи.

В минувшем сезоне 54-летний португалец привел «Чонбук Хендэ Моторс» к титулу чемпиона Южной Кореи, а сам был признан лучшим тренером сезона в этой стране.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности