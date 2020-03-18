Соболь входит в топ-3 чемпионата Бельгии по данным InStat

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь входит в тройку лучших футболистов текущего чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры — InStat Index.
Средний балл нашего футболиста составляет 298 баллов. Такой же показатель у капитана «Гента» Вадиса Одиджа-Офое, а на первом месте одноклубник Соболя — Крепин Диатта (305 баллов).
В топ-20 входит и украинский полузащитник Роман Безус — 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.
В этом сезоне Соболь сыграл 26 матчей в чемпионате Бельгии.
Источник — zbirna.com
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