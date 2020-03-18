Соболь входит в топ-3 чемпионата Бельгии по данным InStat

Украинский игрок продуктивно проводит этот сезон

  • 18.03.2020 09:08
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Соболь входит в топ-3 чемпионата Бельгии по данным InStat
© Twitter. Эдуард Соболь

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь входит в тройку лучших футболистов текущего чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры — InStat Index.

Средний балл нашего футболиста составляет 298 баллов. Такой же показатель у капитана «Гента» Вадиса Одиджа-Офое, а на первом месте одноклубник Соболя — Крепин Диатта (305 баллов).

В топ-20 входит и украинский полузащитник Роман Безус — 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.

В этом сезоне Соболь сыграл 26 матчей в чемпионате Бельгии.

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Источник — zbirna.com

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