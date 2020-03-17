Ризеспор с Гармашем и Борячуком проиграл Гезтепе

В матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Ризеспор» с украинцами Денисом Гармашем и Андреем Борячуком в составе уступил «Гезтепе» со счетом 0:2.

Гармаш вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве между таймами, а Борячук начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 75-й минуте. Еще один украинец Николай Морозюк пропустил матч из-за дисквалификации.

Отметим, что «Ризеспор» занимает 16 из 18 место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 25 очков.