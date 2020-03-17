ВИДЕО. Экс-форвард Динамо забил пять мячей в трех последних матчах

33-летний экс-форвард киевского «Динамо» Марко Рубен, ныне выступающий за аргентинский «Росарио Сентраль», забил пять мячей в трех последних матчах.
Последний гол Рубен забил в матче Кубка Суперлиги против «Колона», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:3.
Напомним, Марко Рубен был на контракте в «Динамо» с 2012 по 2016 год, но провел за киевлян только 11 матчей и отметился одним голом.
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Источник — Sport.ua
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