В Манчестер Юнайтед из-за коронавируса отменены тренировки

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение отменить тренировки основной команды из-за пандемии вируса COVID-19.

Как сообщает Sky Sports, в клубе планировали возобновить тренировки 17 марта после нескольких выходных. Но теперь решили отменить работу на неопределенный срок. Тем не менее, футболисты должны поддерживать форму самостоятельно.

Отметим, что из-за коронавируса будет перенесен чемпионат Европы на 2021-й год.

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