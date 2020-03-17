В Манчестер Юнайтед из-за коронавируса отменены тренировки

Игроки должны работать индивидуально дома

  • 17.03.2020 15:09
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В Манчестер Юнайтед из-за коронавируса отменены тренировки
© ФК Манчестер Юнайтед

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение отменить тренировки основной команды из-за пандемии вируса COVID-19.

Как сообщает Sky Sports, в клубе планировали возобновить тренировки 17 марта после нескольких выходных. Но теперь решили отменить работу на неопределенный срок. Тем не менее, футболисты должны поддерживать форму самостоятельно.

Отметим, что из-за коронавируса будет перенесен чемпионат Европы на 2021-й год.

Коронавирус и спорт. Все соревнования, которые отменяют и переносят

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Источник — Sky Sports

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