Украина не может продать стадион Черноморец: «Это уникальный объект»

Одесская собственность никому не нужна

  • 17.03.2020 12:28
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Украина не может продать стадион Черноморец: «Это уникальный объект»
© chernomorets.odessa.ua

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Светлана Рекрут рассказала, что попытки продать стадион «Черноморец» в Одессе частному инвестору результата не приносят.

«Самый уникальный объект у нас — это стадион «Черноморец». Мы его пытаемся продать уже много лет, пока не находим желающих. Стадион — очень специфический объект. Его продавали и иностранные консультанты, он известен уже по всему миру, но, к сожалению, пока не продан. Из-за того, что, во-первых, там должно быть целевое использование; во-вторых — стадион сам по себе не является прибыльным объектом, наоборот, он убыточный, содержать его — это дорого».

«Когда стадион может быть прибыльным? Когда есть хорошая футбольная команда, которая там играет, когда постоянно проводятся чемпионаты и игры, прочие события, позволяющие обеспечить постоянный поток людей. Кроме этого, Одесса — крайне сложный регион с точки зрения инвестклимата», - считает Рекрут.

На стадионе выступает команда «Черноморец», которая играет в Первой лиге.

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Источник — Новое время

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