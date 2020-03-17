КРАКОВСКИЙ: «Шовковским были недовольны болельщики, тренеры и футболисты»

Известный тренер вратарей Сергей Краковский поделился мнением о лучших голкиперах, с которыми ему пришлось работать.
— Назовите трех лучших вратарей, с которыми вам приходилось работать?
— (После паузы.) Александр Шовковский, Александр Рыбка, Николай Медин, Илья Близнюк, Тарас Луценко. Получилось пятеро. Это все серьезные люди, которые к работе относились очень серьезно.
— Динамовским вратарям времен Шовковского не повезло?..
— В какой-то мере это так. Тогда все считали, что Шовковский выигрывает конкуренцию.
— Вы тоже так считали?
— Я не скажу, что слишком пристально следил за всей карьерой Шовковского. Но когда я пришел работать в киевское «Динамо» в 2008-м году, у Александра впоследствии был непростой период. Им порой были недовольны болельщики, тренеры и даже некоторые футболисты. Бытовые проблемы, а к тому же череда травм заставили клуб приобрести конкурента Шовковскому. Им стал Богуш, который выдал неплохие два сезона. В то время Станислав прилично помог команде.
Источник — zbirna.com
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