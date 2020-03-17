Бущан вошел в топ-10 вратарей по количеству матчей за Динамо

В нынешнем сезоне голкипер «Динамо» Георгий Бущан провел за команду в чемпионате Украины 14 матчей - это больше, чем за все предыдущие сезоны вместе взятые.

После поединка с «Десной» в активе Бущана стало 27 поединков за «Динамо» в национальных чемпионатах. По этому показателю он обошел Андрея Ковтуна, у которого на один матч меньше.

До начала нынешнего сезона в списке самых играющих голкиперов в истории выступлений «Динамо» в чемпионатах Украины Георгий Бущан занимал 11-е место, а сейчас переместился на 8-е.

Топ-10 вратарей «Динамо» в чемпионатах Украины по количеству матчей

1. Александр Шовковский - 426

2. Максим Коваль - 74

3. Денис Бойко - 58

4. Виталий Рева - 50

5. Игорь Кутепов - 43

6. Александр Рыбка - 37

7. Вячеслав Кернозенко - 32

8. Георгий Бущан - 27

9. Андрей Ковтун - 26

10. Станислав Богуш - 25