Бущан вошел в топ-10 вратарей по количеству матчей за Динамо

На счету голкипера 27 поединков в составе киевского клуба

  • 17.03.2020 11:38
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Бущан вошел в топ-10 вратарей по количеству матчей за Динамо
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

В нынешнем сезоне голкипер «Динамо» Георгий Бущан провел за команду в чемпионате Украины 14 матчей - это больше, чем за все предыдущие сезоны вместе взятые.

После поединка с «Десной» в активе Бущана стало 27 поединков за «Динамо» в национальных чемпионатах. По этому показателю он обошел Андрея Ковтуна, у которого на один матч меньше.

До начала нынешнего сезона в списке самых играющих голкиперов в истории выступлений «Динамо» в чемпионатах Украины Георгий Бущан занимал 11-е место, а сейчас переместился на 8-е.

Топ-10 вратарей «Динамо» в чемпионатах Украины по количеству матчей

1. Александр Шовковский - 426
2. Максим Коваль - 74
3. Денис Бойко - 58
4. Виталий Рева - 50
5. Игорь Кутепов - 43
6. Александр Рыбка - 37
7. Вячеслав Кернозенко - 32
8. Георгий Бущан - 27
9. Андрей Ковтун - 26
10. Станислав Богуш - 25

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Источник — ФК Динамо Киев

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