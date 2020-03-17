Серия A: клубы определили крайнюю дату возобновления сезона

Клубы элитного дивизиона чемпионата Италии провели видеоконференцию, на которой обсуждался вопрос возможного возобновления матчей Серии A.

Было решено, что крайним сроком возобновления сезона является 9-е мая. Если удастся вернуть футбол до этого времени, то команды в июле все же полноценно завершат чемпионат.

В ином случае сезон 2019/20 придется отменить.

При этом все зависит от пандемии коронавируса. Италия является лидером в Европе по количеству заболевших и умерших, поэтому эксперты не видят вариантов возвращения спорта в ближайшие месяцы.