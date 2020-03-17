Ла Лига сохраняет оптимизм: «Мы доиграем нынешний сезон»

Смотрят на пример Китая

  • 17.03.2020 10:54
  • 574 просмотра
  • 1 комментарий
Ла Лига сохраняет оптимизм: «Мы доиграем нынешний сезон»
© marca.com

Несмотря на плачевную ситуацию с пандемией коронавируса в Испании, руководство чемпионата страны еще верит, что нынешний сезон можно доиграть.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценивает опыт Китая, где уже готовятся вернуть спортивные мероприятия.

«Мы доиграем нынешний сезон. Сейчас работаем над сроками. Стартовать можем в мае или даже июне. Посмотрим, что решит УЕФА по поводу Евро».

«В Китае уже готовятся снова играть. Это займет время, и я надеюсь, что у нас все же получится довести сезон до конца», - сказал Тебас.

Испания, несмотря на жесткий карантин, входит в число лидеров в Европе по распространению коронавируса.

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Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 17.03.2020 11:02
    0
    Ну, дай-то бог
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.03.2020 11:02
    0
    Ну, дай-то бог
    Ссылка
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