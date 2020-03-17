Ла Лига сохраняет оптимизм: «Мы доиграем нынешний сезон»

Несмотря на плачевную ситуацию с пандемией коронавируса в Испании, руководство чемпионата страны еще верит, что нынешний сезон можно доиграть.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценивает опыт Китая, где уже готовятся вернуть спортивные мероприятия.

«Мы доиграем нынешний сезон. Сейчас работаем над сроками. Стартовать можем в мае или даже июне. Посмотрим, что решит УЕФА по поводу Евро».

«В Китае уже готовятся снова играть. Это займет время, и я надеюсь, что у нас все же получится довести сезон до конца», - сказал Тебас.

Испания, несмотря на жесткий карантин, входит в число лидеров в Европе по распространению коронавируса.